دشن وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي ،اليوم الخميس، تموز 04، 2019 ، مشروع توزيع السلل الغذائية على الاسر النازحة في المحافظة.
وبحيب وكالة "سبأ" يهدف المشروع الذي تنفذه جمعية التكافل الانساني الى توفير المواد الغذائية المتكاملة لـ 38 اسرة نازحة في المحافظة من ابناء محافظة الحديدة وتخفيف معاناتهم.
وأشاد الوكيل الجريبي بجهود جمعية التكافل وحرصها على مساعدة الاسر النازحة للمحافظة اثر الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية..مؤكدا ان المشروع يشكل أهمية في التخفيف من معانات عدد كبير من الاسر في شراء المواد الغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر سقطرى.. تدشين مشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر النازحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.