سقطرى.. تدشين مشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر النازحة

دشن وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي ،اليوم الخميس، تموز 04، 2019 ، مشروع توزيع السلل الغذائية على الاسر النازحة في المحافظة.

وبحيب وكالة "سبأ" يهدف المشروع الذي تنفذه جمعية التكافل الانساني الى توفير المواد الغذائية المتكاملة لـ 38 اسرة نازحة في المحافظة من ابناء محافظة الحديدة وتخفيف معاناتهم.

وأشاد الوكيل الجريبي بجهود جمعية التكافل وحرصها على مساعدة الاسر النازحة للمحافظة اثر الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية..مؤكدا ان المشروع يشكل أهمية في التخفيف من معانات عدد كبير من الاسر في شراء المواد الغذائية.