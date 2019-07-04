صد هجوم حوثي عنيف شرق مدينة الحديدة والدريهمي

تصدت القوات المشتركة لهجمات عنيفة شنتها مليشيات الحوثي على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوماً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة ، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي للهجوم الواسع الذي شنته المليشيا.

وأضافت المصادر أن المليشيات شنت هجوماً آخر على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة بالأسلحة المختلفة وبالقذائف الصاروخية ، ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي وكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتزامنت عمليات الهجوم الواسع الذي تشنه مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة مع الإعلان عن عودة لجنة مراقبة إعادة الإنتشار لمباشرة عملها في الحديدة إبتداءً من الأسبوع المقبل.