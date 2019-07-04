شاهد .. وثائق تكشف تورط المهرة في تهريب الميليشيات للعملة الصعبة إلى الخارج

كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، السلطات عن قيام مليشيا الحوثي الإنقلابية بتهريب العملة الأجنبية عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة .

جاء ذلك في مذكرة رفعتها الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عززت فيها ما تضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني بشأن إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بإيداع الإيرادات في البنك المركزي، في خطوة تأتي استمرار للتحركات الحكومية الهادفة لإيقاف عبث المحافظ راجح باكريت ايرادات الدولة .

وقالت الهيئة في مذكرتها أن التصرف الذي يتم حاليا من إيرادات الحكومة بالمهرة يتم بالمخالفة للضوابط والإجراءات ودون خضوعها لإدارة ورقابة البنك المركزي بحسب الإجراءات القانونية والتعليمات المنظمة لذلك.

وأفادت أن مذكرة محافظ البنك المركزي تضمنت طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إيقاف تهريب العملة الأجنبية من منفذ (شِحن)، من قبل تجار السوق السوداء والميليشيات الانقلابية؛ الأمر الذي يُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

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وبينت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مذكرتها المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء، أنه ونظراً لخطورة تلك الوقائع المُشار إليها في مذكرة محافظ البنك المركزي، وما تلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني وإهدار الأموال العامة، فإن الهيئة واستشعاراً منها بمسؤوليتها ومهامها، تُعزز ما خلصت إليه المذكرة المشار إليها.

وطالبت الهيئة، رئيس الوزراء بإصدار توجيهات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير العاجلة لوقف عمليات التهريب للعملة الأجنبية عبر منفذ (شِحن)، وإلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإيداع إيرادات الدولة المختلفة في المحافظة إلى الحسابات الخاصة بها في إلى البنك المركزي، وخضوعها لإدارة ورقابة البنك المركزي اليمني، وعدم السحب والصرف منها إلا بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات القانونية النافذة.

وطالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بفتح تحقيق بتلك الوقائع وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.