شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المهرة يواصل تمرده على الشرعية ...ومعياد يهدد بتقديم استقالته ومكافحة الفساد تتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عززت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إجراءات، البنك المركزي اليمني بعدن بخصوص ايقاف تهريب العملات لمليشيا الحوثي عبر منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.

وأوضحت الهيئة في مذكرتها المعززة، لماتضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني،حافظ معياد، تلقى ” المشهد اليمني” نسخة منها، والمرفوعة الى الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء، بضرورة الزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بايداع الايرادات في البنك المركزي.

وكان معياد قد هدد بتقديم استقالته في حال عدم ربط كافة فروع البنك المركزي اليمني بالمركز الرئيسي بعدن.

وبادرت السلطة المحلية بمحافظة مأرب باتمام عملية الربط السريع خلال الايام الماضية، فيما لا تزال السلطة المحلية بالمهرة تصرف ايراداتها خارج الوعاء المركزي.

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