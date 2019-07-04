عمليات هجومية جديدة على مطاري جيزان وابها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ان سلاح الجو المسير نفذ اليوم عمليات هجومية على مواقع عسكرية في مطاري جيزان الإقليمي وابها. وأوضح العميد سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف2K على مواقع عسكرية هامة في مطار جيزان. كما نفذ عمليات على مطار ابها في وقت لاحق

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