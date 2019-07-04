- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذتا صباح اليوم عملية مشتركة على أهداف عسكرية تابعة للغزاة ومرتزقتهم في محافظة مأرب.
وأوضح العميد سريع أن الطيران المسير استهدف منظومة الباتريوت التابعة للغزاة في مأرب ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعا كبيراً للغزاة والمرتزقة بصاروخ بدر1-P.
وأكد العميد سريع مقتل قادة للعدو وإصابة العشرات خلال العملية وأن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان ومرتزقته وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.
وكشف أن العملية المشتركة جاءت بعد عملية استخباراتية ورصد لتحركات الغزاة ومرتزقتهم، لافتا إلى أنهُ ليس هناك بعد اليوم مكان آمن للغزاة.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية مشتركة تستهدف قوى العدوان في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.