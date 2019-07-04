إشهار تيار العدالة التنموي الاجتماعي في العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تحت شعار الانسان اولاً تم اليوم بصنعاء الإعلان عن تأسيس تحالف تيار العدالة التنموي الاجتماعي الذي ضم تنظيم مستقبل العدالة وحزب الشعب الديموقراطي “حشد”

وخلال مراسم التوقيع على تأسيس التيار الذي قام به عن الحزب الشعبي الديمقراطي سفيان العماري امين عن الحزب وعن تنظيم مستقبل العدالة وليد شرف الدين عضو الأمانة العامة أكد الأستاذ احمد غالب الرهوي عضو المجلس السياسي الأعلى ان الإعلان عن تأسيس تحالف تيار العدالة التنموي الاجتماعي بين تنظيم مستقبل العدالة وحزب الشعب الديمقراطي دليل على ان المستقبل ملي بالمفاجئات وخطوة وبلورة هامة للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

داعياً الجميع الى الاستفادة من الوقت وعدم الترحيل والتأجيل في القضايا وعدم تكرار أخطاء الماضي من اجل بناء وضمان مدرسة صحية امنه للأجيال القادمة.

من جانبه أكد الأستاذ محمود الجنيد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات ان هذه الأحزاب اثبتت وطنيتها وانتمائها بمواقفها الصلبة وكل الأحزاب هي حزباً للوطن.

مشيرا الى ان اليمنيون استطاعوا ان يقفو في وجه العدوان بكل أباء وصمود بفضل الله وبفضل صمود شعبنا اليمني وثبات الرجال المجاهدون في كل الجبهات الذين تصدوا للعدوان بشكل اعجازي وستكون الأيام القادمة مليئة بالمفاجئات .

فيما أكد الدكتور على أبو حليقة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى مباركة الحكومة لهذا التحالف الذي يوقع اليوم والوقوف معها والى جانبها كون دور الأحزاب الوطنية مهم ومطلوب لمواجهة العدوان الغاشم على بلادنا وشعبنا.

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مشيراً ان الرؤية الوطنية أتت لتبدل الشك باليقين لتأسيس نظام جديد ديمقراطي حزبي الكل مشاركون في إدارة الحكم والكل مشاركون في الجبهات وهذه اول لبنه نشاهدها بين حزبين رئيسيين وسنمضي في تنشيط كافة الأحزاب الوطنية.

فيما اعتبر سفيان العماري القائم بأعمال الأمين العام لحزب الشعب الديموقراطي تدشين التيار انه تدشين مشروع وطني انساني وتنموي يأتي كترجمة عملية لمدلولات وتوجيهات المشروع الوطني الاعم والاشمل الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتجسيدا وتعزيزا للقدرات والامكانيات الخلاقة في تعزيز وسائل الصمود والتصدي للعدوان الغاشم والحصار الجائر التي تقوده قوى الشر العالمية لكسر ارادتنا.

مطالبا كافة القوى الوطنية من تنظيمات وأحزاب ومنظمات لتعزيز الشراكة وتعزيز أسباب الصمود ووحدة الصف لمجابهة العدوان والانضمام لتيار العدالة الذي أعلن عن تأسيسه اليوم لإيماننا في حزب الشعب الديمقراطي وتنظيم مستقبل العدالة بان القضية الوطنية والانتصار لمبادئ الثورة هي قضية الجميع ومسئولية كل اليمنيين الشرفاء.

فيما أكد الأستاذ فؤاد الراشدي عضو الأمانة العامة لتنظيم مستقبل العدالة في كلمته الترحيبية أهمية هذا التحالف وهذا المشروع الذي ينبع من الرؤية الوطنية الممهورة بدماء الشهداء ولاسيما شهيد العلم والعلماء شهيد يدا تبنى ويدا تحمي الشهيد صالح الصماد..مشددا على ان العدوان على اليمن يجب ان يعلمنا وان نتراحم ونشد على ايدي بعضنا البعض

وقد شهد حفل ومراسيم التوقيع عرض فيلم وثائقي عن نشاطات وبرامج ومشاريع التنظيم خلال اربع سنوات من العدوان والاعلان عن تدشين مشروع توفير المياه لمديرية الحشا بمحافظة الضالع بتكلفة 30 مليون ريال .

حضر الحفل مستشار المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز الترب وعدد من الوزراء وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن .