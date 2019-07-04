شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة في العالم تحذر رعاياها من السفر الى السعودية و السبب !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في واحدة من الإجراءات الدولية التي قد تسئ لسمعة ضمانات الأمن في المملكة العربية السعودية، وتحولها من دولة "آمنة" إلى منطقة خطرة" أصدرات وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى بعض المناطق في جنوب المملكة العربية السعودية .
وقالت الوزارة إنها رفعت مستوى التحذير للأماكن الواقعة داخل المناطق التي تبعد 180 كلم من الحدود مع اليمن درجة واحدة من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث.
وأشارت إلى أن هذا القرار يرجع إلى تصاعد هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السعودية خاصة في المناطق الحدودية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية. وكانت المملكة العربية السعودية، قد منحت تأشيرة الزيارات المتعددة لمدة 5 سنوات لمواطني كوريا الجنوبية، وهي تأشيرة زيارة متعددة السفريات بـ90 دولار لمدة 5 سنوات.
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