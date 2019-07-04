شكرا لقرائتكم خبر عن «حكومة معين» تتخذ قرارات مهمة من عدن وتوجه برفع تقرير مفصل الى «الرئيس هادي» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، الإجراءات المتخذة حيال الهبوط الاضطراري لطائرة شركة الخطوط الجوية اليمنية في مطار القاهرة الدولي، الأحد الماضي، بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة الى عدن.

وشدد المجلس، على لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة التسريع بإنجاز عملها للنظر في حيثيات ما حدت وتداعيات الهبوط الاضطراري للطائرة، والرفع بتقرير مفصل الى مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه الى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مؤكدا على ضرورة تضمين التقرير الحلول والمقترحات اللازمة لعدم تكرار ما حدث، حفاظا على سلامة المسافرين.

وفي سياق اخر وافق مجلس الوزراء على مناقصة توريد ورق طباعي منوع لصالح المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، بناءا على التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم، وذلك بهدف الإسراع في إنجاز طباعة الكتاب المدرسي بنسبة متوقعة تصل إلى نحو 25 مليون كتاب، لضمان توزيعها على الطلاب في العام الدراسي 2019 - 2020م، المقرر بدايته مطلع شهر سبتمبر القادم.

وأكد المجلس، أهمية التنسيق مع الأشقاء في صندوق تنسيق المساعدات الخليجية والمانحين من أجل المساهمة في طباعة الكتاب المدرسي.

ووجه رئيس الوزراء، بوضع رؤية شاملة ورفع التصورات المستقبلية ذات الصلة بطباعة الكتاب المدرسي مع مراعاة الاستفادة من ذوي الخبرة بهذا المجال واعتماد طباعة الكتاب وفقاً لأقل كلفة وأكبر عدد مطبوع من الكتب.

واعتمد مجلس الوزراء، موازنة مشروع تطوير وتحديث الخطط والبرامج والمناهج لكليات المجتمع التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، بمبلغ 200 مليون ريال ، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية.

واطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني، أعضاء المجلس على الأهداف العامة والفرعية للمشروع، بما يتناسب مع خلق طاقة بشرية قادرة على المنافسة في تلبية متطلبات سوق العمل.

Advertisements

وأقر مجلس الوزراء اتفاقية التعاون الإقليمي لتربية الأحياء المائية وإدارة المصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمقدمة من وزير الثروة السمكية.

كما أقر الكلفة التقديرية لمشروع الربط الشبكي بين مراكز الإنزال ومركز المعلومات السمكي في ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، والكلفة التقديرية لمشروع إنشاء غرفة العمليات في ديوان وزارة الثروة السمكية في العاصمة المؤقتة عدن.

ويهدف المشروعان الى تعزيز نشاط وزارة الثروة السمكية وعودة عملية تصدير الأسماك ورفد خزينة الدولة من إيرادات القطاع السمكي الحيوي الهام، كونهما سيسهمان في معرفة حجم المخزون السمكي، والعمل على استقبال المعلومات السمكية بمختلف مجالاتها، ومن ثم القيام بترتيبها وتصنيفها وتخزينها لتكون مرجعية في هذا المجال.

واثنى المجلس، على الجهود المبذولة في النهوض بالقطاع السمكي واستعادة عافيته تدريجياً، ومعالجة الأضرار التي تعرض لها الصيادين جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وناقش مجلس الوزراء، مشروع قرار تشكيل اللجنة الوطنية لدراسة مؤشرات سوق العمل، المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وأقر المشروع مع مراعاة إعادة تسمية اللجنة وصياغة أهدافها لضمان تحقيق أهدافها بما يحقق التناسب بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، والاهتمام بتعزيز التعليم الفني وتطوير مهارات الخريجين بمختلف المجالات.

وجدد مجلس الوزراء، إدانته بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالاستهداف المتكرر لمطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واخرها فجر أمس الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 9 مدنيين، معتبراً استمرار ميليشيا الحوثي في هذه العمليات الإرهابية والتي تتعمد من خلالها استهداف المدنيين والمنشأت المدنية انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس، أن هذا الاستهداف الإرهابي يعد دليلاً على استهتار الميليشيات الانقلابية بالقوانين والأعراف الدولية، ويعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية، ويؤكد عدم جدية الحوثيين في السلام، وجدد دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الامن إلى إدانة هذا الاستهداف والاضطلاع بمسؤوليته من أجل إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.