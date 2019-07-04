شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن معلومات وتفاصيل جديدة بشأن استراتيجية الحرب «الحوثية» القادمة ضد «المملكة» . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة لـ«مأرب برس» اليوم الإربعاء 3 يوليو 2019م عن معلومات وتفاصيل جديدة بشأن استراتيجية الحرب الحوثية القادمة ضد المملكة العربية السعودية.



وأوضحت المصادر نقلا عن أحد القيادات الحوثية التي عادت من إيران بعد تلقيها تدريبات عقائدية وعسكرية بأن التوجه الفعلي لدي، القوى العقائدية والثورية الحوثية هو استمرار العمليات الإرهابية والعسكرية ضد السعودية حتى الوصول الى قلب الأراضي المقدسة وهي مكة المكرمة بجميع الوسائل والطرق ومهما كلفها الثمن.

وقال ان الحديث عن اي مسار سياسي للحل فهو من باب الخطاب الذي يقدم للخارج ، ولن يكون له اي اسقاط على الارض.

وذكرت المصادر بأن لديهم معلومات تفيد بأن السعودية غير راغبه في تسليم المناطق الشمالية للشرعية بدءً من حرض حتى عبس وذلك بهدف إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ...متوقعا استمرار عملية النزوح الجماعية لبقية سكان عبس .