شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر .. لحظة وفاة خطيب الجمعة على المنبر ورد الفعل المصلين . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي خطيب أثناء إلقاء خطبة الجمعة، على منبر داخل مسجد البخاري الواقع في مدينة “ألور ستار” في ولاية “قدح” الماليزية. وبدأ الخطيب الماليزي يعقوب بن هاشم (68 عاما) الخطبة وبعد دقائق خارت قواه وسقط من على المنبر وهرع إليه عدد من المصلين في محاولة لإسعافه لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر .. لحظة وفاة خطيب الجمعة على المنبر ورد الفعل المصلين . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.