شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو العباس»يشعل فتيل مواجهات عنيفة بـ«تعـز» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين مجاميع مسلحة تابعة لجماعة أبو العباس وآخرين في اللواء 35 مدرع بمديرية المعافر جنوبي غرب تعز.



ونقلت قناة"يمن شباب "عن مصادر محلية قولها أن الاشتباكات العنيفة اندلعت بين مجاميع أبو العباس وضابط في اللواء 35 مدرع يلقب"الطاهش" بمنطقة البيرين إثر محاولة مسلحي أبو العباس اقتحام قرية الكلائبة التابعة لمديرية المعافر.

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وقالت المصادر إن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتسببت في مقتل المواطن خليل الصانع وإصابة المواطن عبدالعالم العرسي. فضلاً عن حالة الهلع والخوف لدى سكان المنطقة.



كما أسفرت المواجهات عن تدمير مدرعة تابعة لأبو العباس".



وتسببت الاشتباكات – أيضاً- في قطع طريق تعز – التربة (المنفذ الوحيد لمدينة تعز) وتكدس عشرات المركبات والشاحنات على طول الطريق العام.