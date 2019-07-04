شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور أثار الدمار لمنزل اللواء سلطان العرادة بعد استهدافه بصاروخ بالستي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صور لاثار الدمار الذي لحق بمنزل اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مارب.

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