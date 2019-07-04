شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن…29 قتيلاً وجريحاً بين قبائل البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل 11 مسلحاً قبلياً وأصيب 18 آخرون أمس (الأربعاء) في مواجهات عنيفة بين قبيلتي «ريام» المدعومة من الحوثي و«عباس» بمديرية رداع في محافظة البيضاء، في مخطط حوثي لتصفية القبائل التي ترفض دعم المليشيا بالمقاتلين.

وأرجع عسكريون يمنيون أسباب المعارك بين القبائل إلى شعور المليشيا بقرب نهاية سيطرتها على محافظة البيضاء في ظل تقدم الجيش والتأييد الذي يحظى به من مختلف القبائل فذهبت لدعم قبيلة ريام التي تعد مخزون المليشيا بهدف إنهاك القبائل التي ترفض المشاركة في أي حرب أو وجود عناصر حوثية في مناطقها وإخضاعها عبر دعم القبائل الموالية لها بالسلاح لمهاجمتها وقتالها والسيطرة على مناطقها.

وأفادت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى قطع الطرق الرابطة بين صنعاء ومأرب وإغلاق المحلات التجارية كافة في سوق رداع، إضافة إلى تضرر مصالح المدنيين، وكانت مليشيا الحوثي اختطفت 15 قبلياً، بينهم مشايخ من قبيلة عباس قبل شهرين.