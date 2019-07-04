شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحوثي يفاجئ الجميع ويحرج الشرعية والتحالف بهذا الاعلان ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت ميليشيا الحوثي صفعة جديدة للحكومة الشرعية، ودول التحالف العربي، بإعلانها جاهزيتها لإصلاح طريق العبر الدولي الواصل بين مأرب وحضرموت، وصولاً لمنفذ الوديعة.

وأعلن رئيس ما يعرف باللجنة الثورية الحوثية محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه في “تويتر” استعدادهم لصيانة وإصلاح طريق العبر قائلاً: “طريق العبر الوديعة اذا كان مشائخ مأرب لديهم القدرة على تأمين المهندسين وعمال الطرق فنحن حاضرون لاصلاح الطريق”.

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وأضاف الحوثي بالقول “قد وجهنا وزير الاشغال بذلك كون المواطن اليمني الذي يعاني بسببه يهمنا أي كان ومن أي محافظة”.

وتشهد طريق العبر يومياً حوادث مأسوية راح ضحيتها المئات من اليمنيين الذين يذهبون ويعودن من السعودية، فتكن طريق الموت هي من تستقبلهم وتودعهمو ورغم المناشدات وإعلان الحكومة أكثر من مرة عن مناقصات واستعداد لإصلاح الطريق، لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة.