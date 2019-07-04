شكرا لقرائتكم خبر عن "تمثال الحرية" في جدة يثير مخاوف البعض من عودة "الأصنام" الى بلاد الحرمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب مغردون على تويتر في السعودية عن سخطهم لظهور مجسم لنصب تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في مدينة جدة غربي البلاد.

واعتبر هؤلاء أن نصب التمثال دليلاً على "تقليد أعمى" للغرب فيما ذهب آخرون مذهباً أبعد واعتبروه عودة لـ "الأصنام" الى بلاد الحرمين.

Image captionتمثال الحرية في نيويورك

من هؤلاء بدر العواضي الذي كتب يقول: "ليس من الثقافة والتطور أن تاخذ وتتعلم من قيم اليهود والنصارى وترفع في أرض التوحيد ومنبع العقيدة تماثيل ترمز للتحرر والإنسلاخ عن الدين والعُرف اللهم إنا نبرأ إليك من الأصنام والأوثان وعبّادها ونشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @P2iHFxShN9LsSuH

#تمثال_الحرية

الروح الانهزامية تجعل صاحبها يقلد الآخرين التقليد الأعمى و الغبي.

لا تنهزم أمة خارجيا حتى يهزم أفرادها داخليا و معنويا. التقليد الغبي مؤشر غير صحي لانهزام داخلي و معنوي. ربي احفظ علينا ديننا و بلدنا و كرامتنا.— غريب (@P2iHFxShN9LsSuH) #تمثال_الحرية

الروح الانهزامية تجعل صاحبها يقلد الآخرين التقليد الأعمى و الغبي.

لا تنهزم أمة خارجيا حتى يهزم أفرادها داخليا و معنويا. التقليد الغبي مؤشر غير صحي لانهزام داخلي و معنوي. ربي احفظ علينا ديننا و بلدنا و كرامتنا. — غريب (@P2iHFxShN9LsSuH) July 4, 2019

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @P2iHFxShN9LsSuH

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Khawatr___9

#تمثال_الحريه

المفروض يكون عندنا ثقافه تخصنا .واللي تعجبه تقافة الغرب يروح لهم

كل شي مستنسخ من الغرب— غيض من فيض (@Khawatr___9) #تمثال_الحريه

المفروض يكون عندنا ثقافه تخصنا .واللي تعجبه تقافة الغرب يروح لهم

كل شي مستنسخ من الغرب — غيض من فيض (@Khawatr___9) July 4, 2019

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Khawatr___9

أما سعد التركماني فكتب يقول: "لما قالوا أن بلاد الحرمين قام بخطوة الانفتاح والتحرر.. ظننت أنهم يريدون الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والطب من الغرب لكن لم أر إلا تقليد الغرب بالرقص وفتح البارات ووضع وجلب الاصنام والمغنيات الاباحيات!! اللهم أصلح من يتولى امر المسلمين".

ودعا آخر الى تحطيم التمثال قائلاً: " يا أهل الجزيرة اليس فيكم من يقتدي بنبي الله أبراهيم ـ عليه السلام ـ ويحطم هذا الصنم ؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mouchoar

#تمثال_الحرية بعد أربعة عشرقرناً الصنم (هبل) يعود إلى أرض الحرمين فماهي الفائده التي تعود على المواطن من إقامته ؟ فإضافة لمخالفته لمبادئ الاسلام كم من الاموال التي صرفت عليه؟ أليس من الاولى صرفها على أحد المستشفيات ؟ pic.twitter.com/huqsmJmbz9— مشوار (@mouchoar) https://twitter.com/mouchoar/status/1146692011078115328?ref_src=twsrc%5Etfw

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mouchoar

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @noura_almajed5

#تمثال_الحريه

هل تعلم أمانةجدةأن منبع التوحيديفصلهاعن أصنامها 70كيلو

شيئاًمن الوقارلمقدساتكم قبل أن يوجب الله غضبته فينا

واتقواالله في أموال الناس

واهدروهابمايرضي ربناالذي أوجدنامن عدم

كم من سجين حُرم من أهل بيته في دين

وكم شاب يتمنى حجرةليتزوج فيها

وكم من فقيربات جائع مع عائلته pic.twitter.com/mnWI5Ob27d— أم وليد (@noura_almajed5) #تمثال_الحريه

هل تعلم أمانةجدةأن منبع التوحيديفصلهاعن أصنامها 70كيلو

شيئاًمن الوقارلمقدساتكم قبل أن يوجب الله غضبته فينا

واتقواالله في أموال الناس

واهدروهابمايرضي ربناالذي أوجدنامن عدم

كم من سجين حُرم من أهل بيته في دين

وكم شاب يتمنى حجرةليتزوج فيها

وكم من فقيربات جائع مع عائلته pic.twitter.com/mnWI5Ob27d — أم وليد (@noura_almajed5) July 4, 2019 Advertisements

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @noura_almajed5

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وعبرت فئة أخرى من المغردين عن رفضها للفكرة من منطلق آخر حيث يرمز "تمثال الحرية" الأصلي في مدينة نيويورك الى قيم الحرية والتعبير عن الرأي وهو أمر تفتقر اليه السعودية في الوقت الراهن بحسب ما يرى هؤلاء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulahalghanem

#تمثال_الحرية في بلاده يرمز للحرية، في جدة يرمز لماذا؟ بوذا في بلاده إلاه، لو أتى هنا إلى ماذا سيرمز؟ كل شيء يعبر عن رمزية معينة، و هي رمزية لا يمكن فصلها عن صاحبها، الشمس رمز للنور و النشاط و الطاقة، و #نيكي_ميناج أيضا ترمز للحرية لكن أي حرية؟!— عٓبْدُالله الغٓانِم (@abdulahalghanem) #تمثال_الحرية في بلاده يرمز للحرية، في جدة يرمز لماذا؟ بوذا في بلاده إلاه، لو أتى هنا إلى ماذا سيرمز؟ كل شيء يعبر عن رمزية معينة، و هي رمزية لا يمكن فصلها عن صاحبها، الشمس رمز للنور و النشاط و الطاقة، و #نيكي_ميناج أيضا ترمز للحرية لكن أي حرية؟! — عٓبْدُالله الغٓانِم (@abdulahalghanem) July 4, 2019

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulahalghanem

وكانت "أمانة جدة" قد عمدت الى طمأنة المتوجسين من مجسم الحرية في جدة وقالت ان وجوده مرهون بفعالية تجري حالياً وأنه يهدف الى التعريف بالثقافة الأميركية خلال مدة الفعالية على أن يتم ازالته عند انتهائها.

ولكن الكثيرين واصلوا اعتراضهم على المجسم حتى بعد توضيح أمانة المدينة، فكتب مستخدم يطلق على نفسه اسم خالد: " الحرام حرام سواء خمس دقايق او نصف ساعة او حولاً او دوماً الخمر يسكر ويغطي العقل ثم يزول هل اصبح حلالاً لانه فترة بسيطة وينشال اثر الخمر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rfif13901

يقول المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي وضع #تمثال_الحريه لنقل الثقافة الأمريكية!!!

ماهي الثقافة الأمريكية؟

1- الكفر بالله وعبادة الطاغوت

2- المثلية وزواج الرجل بالرجل

3- الدعارة المقننة

4- الخمور

5- عصابات المافيا

6- الانتحار (قتل رحيم)

7- احتلال الدول وقتل شعوبها— أبومحمدالتويجري (@rfif13901) يقول المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي وضع #تمثال_الحريه لنقل الثقافة الأمريكية!!!

ماهي الثقافة الأمريكية؟

١- الكفر بالله وعبادة الطاغوت

٢- المثلية وزواج الرجل بالرجل

٣- الدعارة المقننة

٤- الخمور

٥- عصابات المافيا

٦- الانتحار (قتل رحيم)

٧- احتلال الدول وقتل شعوبها — أبومحمدالتويجري (@rfif13901) July 4, 2019

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @rfif13901

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @1055za

#تمثال_الحريه زعموا بأنه مؤقت وليس ببعيد من الحرمين عندما كُسِّرت الأصنام وبدأ الإسلام والتوحيد يشع نوره وخرج الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد

فليعلم المسؤول في أمانة جدة عن #تمثال_الحريه أن التأريخ لا يرحم فليتق الله وكفى يا #هيئة_الترفيه— الغانم (@1055za) #تمثال_الحريه زعموا بأنه مؤقت وليس ببعيد من الحرمين عندما كُسِّرت الأصنام وبدأ الإسلام والتوحيد يشع نوره وخرج الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد

فليعلم المسؤول في أمانة جدة عن #تمثال_الحريه أن التأريخ لا يرحم فليتق الله وكفى يا #هيئة_الترفيه — الغانم (@1055za) July 4, 2019

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @1055za

وفي المقابل، قلل آخرون من أهمية الموضوع قائلين ان الاعتراض والتخوف من نصب المجسم دليل على رجعية البعض. وكتب مستخدم يسمي نفسه أبو أصالة: " #تمثال_الحرية الخبر لا يستحق النقاش ولا التبرير. معلم يدل على دولة لو جانا مجسم للأهرامات نسير كذا تحب فرعون التخلف يثير حزني ويعطل تقدمنا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @1428Alqhtani1

#تمثال_الحريه كبرت السالفه زياده .. ترا كلّه مسرح مؤقت حاطين عليه اكثر من شكل موبس التمثال المذكور .. ومكتوب عليه هوليوود .. حدّه اسبوع .. مُدّة العرض عليه وبعدها ينشال .. خلاص من البكاء على كل شي.. انا بالنسبه لي ما تعجبني هالاشياء .. مو جوي .. بس ما يحتاج حفلة بكاء المكرره..— @watad_3 (@1428Alqhtani1) #تمثال_الحريه كبرت السالفه زياده .. ترا كلّه مسرح مؤقت حاطين عليه اكثر من شكل موبس التمثال المذكور .. ومكتوب عليه هوليوود .. حدّه اسبوع .. مُدّة العرض عليه وبعدها ينشال .. خلاص من البكاء على كل شي.. انا بالنسبه لي ما تعجبني هالاشياء .. مو جوي .. بس ما يحتاج حفلة بكاء المكرره.. — @watad_3 (@1428Alqhtani1) July 4, 2019

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @1428Alqhtani1

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @theman14009