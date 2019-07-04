شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية (اسعار الصرف اليوم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نستعرض معكم في هذه المقالة سعر صرف العملة اليمنية في سوق الصرف مقابل العملات الأجنبية، ومحاولات الدول العربية بالنهوض بسعر الريال اليمني وعودته إلى وضعه الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية، والسؤال هنا هل سيشهد سعر صرف الريال اليمني ارتفاع مرة أخرى أم سيبقي في الهبوط والانحدار.

سعر الدولار في اليمن في السوق الموازي

سعر الريال اليمني اليوم في عدن الخميس 04 يوليو 2019

العملة سعر الشراء سعر البيع

الدولار 562 ريال يمني 566 ريال يمني

الريال السعودي 148 ريال يمني 149 ريال يمني

الدرهم الإماراتي 153 ريال يمني 151 ريال يمني

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر العملة اليمنية هو توقف صادرات الدولة من النفط بسبب الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية التي تشهدها دولة اليمن منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى عدم قدرة القطاعات داخل الدولة على الإنتاج فأصبح اعتماد المواطنين داخل اليمن على المساعدات الدولية وتوقفت حركة البيع والشراء بالعملة اليمنية.

سعر الريال اليمني في صنعاء الخميس 04 يوليو 2019

العملة سعر الشراء سعر البيع

الدولار 527 ريال يمني 532 ريال يمني

الريال السعودي 140 ريال يمني 141 ريال يمني

الدرهم الإماراتي 143 ريال يمني 144 ريال يمني

متابعة مستمرة لكافة العملات المحنلية والأجنبية في اليمن ولسعر الدولار ومختلف العملات العربية والأجنبية الأخرى أمام الريال اليمني الكريمي، وننقل لكم تغييرات الأسعار في كافة المصارف الإقتصادية والسوق الموازي، من خلال تحديث اليومي واللحظي للأسعار وقت حدوثها.