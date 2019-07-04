شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عاجلة من الفريق علي محسن بشأن مأرب وتفاصيل مكالمة هاتفية مهمة مع اللواء العرادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الاحمر ، اليوم الاربعاء ، محافظ مأرب بالمزيد من اليقظة الأمنية ومضاعفة الجهود في شتى المجالات.

حيث أجرى نائب الرئيس اليوم ، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للإطلاع على سير الأوضاع والمستجدات وجهود البناء والتنمية وتثبيت الأمن والاستقرار.

وأشاد نائب الرئيس بدور السلطة المحلية والأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية في توفير الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار.

واكد علي محسن علىً اهتمام رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة وتقديره للدور الجمهوري الذي تولته محافظة مأرب وأبناءها في ظل الانقلاب الحوثي الكهنوتي الذي تعرضت له بلادنا ، وفقا لوكالة سبأ .

كما أثنى على الدور المجتمعي للوجاهات والأعيان والمواطنين ومختلف الكيانات السياسية في مساندتهم لمؤسسات الدولة المختلفة في البناء وبسط الأمن وردع أي قوى إرهابية أو تخريبية خارجة عن النظام والقانون، موجهاً بالمزيد من اليقظة الأمنية ومضاعفة الجهود في شتى المجالات.

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ونوه نائب الرئيس إلى دور مأرب وأبناء مأرب الحضارة والتأريخ التي وقفت مع الدولة والشرعية في أحلك الظروف وكانت سداً منيعاً أمام إنقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران منذ اليوم الأول، واحتضنت كل أبناء الوطن من مختلف المحافظات.

من جانبه عبر محافظ مأرب عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مستعرضاً أهم القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.

وكان نائب الرئيس قد قال بأن الأجهزة الأمنية لن تتوانى مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدن المحررة وستتصدى بحزم ومسؤولية عالية لردع هذه العناصر.

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها إلى الشيخ مبخوت الشريف في استشهاد نجله نائب مدير أمن مدينة مأرب المقدم مجاهد مبخوت الشريف.

وشهدت مأرب الاثنين الماضي اشتباكات عنيفة بعد مهاجمة عناصر خارجة عن القانون جنودا في الامن الخاص ، في مفرق السد ما اسفر عن استشهاد اثنين من الجنود وجرح اخرين.

وعقب الحادثة تحركت قوات الامن لملاحقة العناصر المسلحة واندلعت اشتباكات عنيفة اليوم بين الطرفين في مأرب القديم ومنطقة المنين ، استشهد فيها المقدم مجاهد الشريف كما قتل عدد من العناصر الخارجة عن القانون ، بحسب مصادر امنية تحدثت لمأرب برس.