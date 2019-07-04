مليشيا الحوثي تستهدف منزل محافظ مأرب بصاروخ بالستي

استهدفت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، تموز 04، 2019 منزل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة.
وقالت مصادر متطابقة إن المليشيا استهدفت بصاروخ بالستي منزل العرادة داخل مدينة مأرب.
ولم تتوفر معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الحوثي.
يأتي هذا بينما تشهد مأرب مواجهات بين قوات الأمن وخارجين عن القانون من الأشراف، لتحفظ الأخيرين على مطلوبين.
وكان اللواء العرادة التقى، اليوم، بعدد من أفراد القبيلة، لمناقشة الأمر.
وقال العرادة: آل أشراف جزء من نسيجنا الاجتماعي لهم ما لنا وعليهم ماعلينا. الذي نتمناه من قبيلة آل أشراف ومن أي قبيلة في مأرب هو التخلي عن أي عنصر من عناصرها حينما يثبت ارتباطه باي جماعات ارهابية.
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