سقطرى تخرج في مظاهرات حاشدة تهتف ضد محروس "صورة"

خرجت أبناء ارخبيل سقطرى من كافة المديريات اليوم الخميس في مظاهرات حاشدة تندد بسياسة المحافظ محروس.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة المحافظ محروس والذين اعتبروه ينفذ اجندة اقصائية ضد ابناء الارخبيل وتنفيذ اجندة الاصلاح.
وبحسب أحد الوجهات في حديثه لـ الخليج 365، قال أن حزب المؤتمر ايضا له مظاهرات وهي مؤيدة للانتقالي ومنددة بسياسة المحافظ محروس.
وأوضح أن حزب الاصلاح ليس له تواجد في الارخبيل الا قليل وليس له حاضنة.
وطالب ابناء سقطرى في المظاهرة الى عزل المحافظ محروس.
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