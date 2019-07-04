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الحوثية تزج بالعشرات من عقال الحارات بدمت الضالع في دورات ثقافية

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زجت مليشيا الحوثي الإنقلابية بالعشرات من عقال حارات مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، وعدول قرى المديرية في السجون أو ما يسمى بالدورات ثقافية وذلك عقب فشلهم في تجنيد مقاتلين جدد للقتال في صف المليشيات.

وقالت مصادر متطابقة إن معظم وجهاء وعقال الحارات في مدينة دمت تم نقلهم إلى مدينة ذمار من قبل مليشيا الحوثي، ليأخذوا دورات ثقافية كما يزعمون.

وذكرت المصادر أن إخضاع الحوثيين للوجهاء والعقال بدمت، يأتي كنوع من العقاب لهذه الشخصيات، خصوصاً بعد إخفاقها في تجنيد مقاتلين جدد إلى صف المليشيات.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تخضع المسئولين والوجهاء والشخصيات الإجتماعية القابعين في مناطق سيطرتها لدورات فكرية مشابهة تطلق عليها عادة بالثقافية ، فيما هي في حقيقة الأمر، دورات غسيل دماغ وشحنه بأفكار وخزعبلات طائفية وسلالية وزرع للفتن والأحقاد في أوساط المجتمع اليمني وتدجينه بأفكار دخيلة وهدامة.

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