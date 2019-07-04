الزُبيدي يشيد بإنجازات ألوية الدعم والإسناد بالعاصمة عدن

قام اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمعسكر الشعب بالعاصمة عدن.

وطاف الزُبيدي ومعه عضو هيئة الرئاسة المجلس الانتقالي، ومستشار قيادة التحالف بعدن، عبدالرحمن شيخ، بدوائر ومكاتب ألوية الدعم والإسناد، واستمع من مدراء الدوائر إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل كل دائرة وما حققته من إنجازات خلال الأعوام الماضية، والخطط التي ستنفذ خلال الأيام القادمة.

وأشاد الزبيدي بما شاهده من انضباط في العمل الإداري، في دوائر ألوية الدعم والإسناد، مشدداً على أهمية مواصلة سير العمل بمستوى يليق بما تقتضيه المرحلة الراهنة ومواجهة التحديّات والمخاطر التي تحيط بالجنوب من كل جانب.

وأكد الزُبيدي على أن ألوية الدعم والإسناد، هي النواة الرئيسية لبناء الجيش الجنوبي، الخالي من كافة الفوارق العنصرية والمناطقية والمبني على أسس وطنية خالصة. وقدم الرئيس الزُبيدي شكره لقيادة وضباط وجنود ألوية الدعم والإسناد على الجهود التي بذلوها في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والمخدرات في كافة المناطق الجنوبية المحررة.

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ومن جانبه، أوضح عبدالرحمن شيخ أن تشكيل ألوية الدعم والإسناد بعد تحرير العاصمة عدن من الحوثيين كان له نتائج إيجابية، انعكست في واقع الأمن الذي شهدته المناطق المحررة ولمسه المواطن في حياته اليومية.

ولفت شيخ إلى أن هذه الزيارة الميدانية للرئيس القائد، جاءت للاطلاع عن قرب لما تشهده ألوية الدعم والإسناد من تطور مستمر في أدائها الأمني والعسكري على مستوى الأمن الداخلي، وما تشهد جبهات القتال في مواجهة المليشيات الحوثية.

من جانبهم عبر مدراء دوائر ألوية الدعم والإسناد عن سعادتهم بزيارة الرئيس الزُبيدي، ومرافقيه، معتبرين أن هذه الزيارة حافزاً معنوياً لمواصلة مزيد من جهودهم العملية .