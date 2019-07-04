شهدت جزيرة ميون التابعة لمحافظة عدن أمس الأربعاء تسليم 5 قوارب صيد مع المحركات للصيادين، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وعبر الصيادون المستفيدون من هذا الدعم عن جزيل شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، على كل ما تقدمه من دعم لبلادهم في هذه الظروف البالغة الصعوبة.
وقال الصياد عبده أنيس محمد "أحد المستفيدين" إن هذه القوارب ستوفر فرص عمل لكسب لقمة العيش لعدد من الأسر في جزيرة ميون، وبالتأكيد ستحل جزء من مشكلة كان يعاني منها بعض الصيادين بعدم توفر وسيلة الاصطياد (القوارب).
وأعرب "أنيس" باسمه وباسم أبناء جزيرة ميون عن امتنانه للدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي للجزيرة في مختلف القطاعات.
يذكر أن تسليم هذه القوارب يأتي ضمن دعم سابق تم تقديمه لشريحة الصيادين في عدن والتي بلغت 60 قارب مجهز مع معدات الاصطياد.
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم إماراتي.. توزيع 5 قوارب صيد على أبناء جزيرة ميون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.