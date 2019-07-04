وكيل أول محافظة سقطرى يتفقد سير العمل في هيئة البريد

تفقد وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي ، اليوم، سير العمل بفرع الهيئة العامة للبريد في المحافظة،وعملية صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين لشهر يونيو المنصرم.
واستمع الوكيل الجريبي من مدير عام البريد سالم الحامد، الى شرح عن نشاط الفرع وأهم احتياجاته لتحسين مستوى الاداء فيه.
وأكد حرص السلطة المحلية على حل كافة الصعوبات التي تواجه فرع الهيئة العامة للبريد في المحافظة ليقوم بدوره على اكمل وجه.
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