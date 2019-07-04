شرطة مأرب تلقي القبض على 5 مطلوبين أمنياً كانوا في طريقهم إلى سيئون

تمكنت الإجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، من ألقاء القبض على 5 مطلوبين أمنيا متهمين بقضايا جنائية.

وقال الصحفي عبدالله بوسعد إن نقطة أمنية قبضت على المطلوبين الخمسة بينما كانوا يحاولون الهروب من محافظة مأرب باتجاه خط مدينة سيئون.

وتتواصل بجنوب محافظ محافظة مأرب حملة أمنية لملاحقة مطلوبين قضائيا على خلفية مقتل عدد من جنود الأمن ورفضهم تسليم المتهمين للجهات القضائية.

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وأكد مصدر امني في بيان سابق أن الحملة احتوت الموقف وتستكمل حالياً ملاحقة العناصر المطلوبة، والمسلحين التابعين لهم الذين يستغلون حرص رجال الأمن على سلامة المدنيين الذين يتمترس بهم الخارجون عن القانون.

وأكد المصدر أن الحملة الأمنية ستستمر لتحقيق الأمن والقبض على المطلوبين، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

وكان مصدر أمني الاربعاء قد أفاد بإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن وعناصر خارجة عن القانون في منطقة “المنين” و”مأرب القديم” جنوب مدينة مأرب.