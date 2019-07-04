تدمير نفق ملغوم ومقتل عشرات الحوثيين في الحديدة (فيديو)

قتل وجرح مسلحون حوثيون داخل نفق ملغوم دمرته المقاومة المشتركة بمدينة الحديدة ردا على قصف مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، منشآت حيوية وأحياء سكنية محررة، في يوم شهد تصعيدا حوثيا واسعا ومعركة في الساعات الأولى من الفجر.

ودمرت المقاومة المشتركة مخزن أسلحة وآليات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية، فضلا عن مصرع وجرح عدد من عناصرها داخل نفق ملغوم.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن مدفعية اللواء الثالث حراس الجمهورية دمرت عربة متحركة على متنها بي 10 بعد دقائق من قصف مكثف استهدف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في شارع صنعاء.

وأضاف أن تدمير العربة أعقبته انفجارات ضخمة في ذات الموقع الذي تمركزت فيه بعد قصفها للمجمع الصناعي واستمرت الانفجارات مع تصاعد ألسنة اللهب أكثر من ساعتين كاشفة عن أحد الأنفاق الملغومة التي استحدثتها المليشيات الحوثية تحت غطاء اتفاق السويد.

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ووزع الإعلام العسكري مشاهد للحظة تدمير العربة المتحركة والانفجارات في النفق وفرار المليشيات وتظهر أنفاقاً وخنادق مستحدثة للمليشيات في محيط ذات الموقع شمال شرق مطار الحديدة.

وتؤكد هذه المشاهد نجاح وحدة الاستطلاع في اللواء الثالث حراس الجمهورية في رصد وتتبع العربة المتحركة لحظة قصفها مجمع إخوان ثابت وتدميرها فورا.



