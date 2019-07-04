فقدان 2 من الصيادين في راس العارة قبالة سواحل لحج

أعلنت وزارة الثروة السمكية فقدان اثنين من الصيادين المحليين في منطقة رأس العارة، بمحافظة لحج أثناء ما كانا في رحلة صيد.

وقال الوزير فهد كفاين إن اثنين من الصيادين فقدا، في منطقة رأس العارة بينما كانا في رحلة صيد.

وأضاف أن الصيادين وهما، عادل علي عبده الدسم، ووليد علي عبده الدسم خرجا في رحلة صيد على قارب فيبر جلاس أمس الأربعاء ولم يعودا.

وذكر الوزير أنه يجري التعميم والبحث والتواصل مع الجهات المختصة، والجمعيات والصيادين في المنطقة، مهيبا بالمشاركة في البحث والإنقاذ عن الصيادين المفقودين.