شرطة تعز تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو من مادة الحشيش المخدر

تمنكت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد من ضبط 3 اشخاص بحوزتهم 2 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وقالت مصادر أمنية ان أفراد قوة الأمن والنظام بشرطة محافظة تعز تمكنوا مساء أمس الأربعاء , من ضبط ٣ أشخاص في منطقة الجحملية من مروجي الحشيش والمخدرات وكان بحوزتهم ٢ كيلو حشيش.

وأشار مصدر بإدارة عام شرطة محافظة تعز لموقع وزارة الداخلية , إلى أن التحقيقات جارية مع المضبوطين لكشف الخلية التي يتبعونها , مؤكدا بأن شرطة تعز ستستمر في ملاحقة كل من يروج الحشيش والذي يمثل خطرا على كافة أفراد المجتمع.