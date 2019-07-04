شرطة تعز تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو من مادة الحشيش المخدر

تمنكت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد من ضبط 3 اشخاص بحوزتهم 2 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.
وقالت مصادر أمنية ان أفراد قوة الأمن والنظام بشرطة محافظة تعز تمكنوا مساء أمس الأربعاء , من ضبط ٣ أشخاص في منطقة الجحملية من مروجي الحشيش والمخدرات وكان بحوزتهم ٢ كيلو حشيش.
وأشار مصدر بإدارة عام شرطة محافظة تعز لموقع وزارة الداخلية , إلى أن التحقيقات جارية مع المضبوطين لكشف الخلية التي يتبعونها , مؤكدا بأن شرطة تعز ستستمر في ملاحقة كل من يروج الحشيش والذي يمثل خطرا على كافة أفراد المجتمع.
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