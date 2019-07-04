الجيش ينصب فخاً للمليشيا في البيضاء ويوقع قتلى بصفوفها

سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية يوم امس الأربعاء في محافظة البيضاء بكمين نصبته قوات الجيش. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش نصبت كميناً محكماً للمليشيا الانقلابية في جبل صوران بجبهة ناطع. وذكرت المصادر أن الكمين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية. وتدور مواجهات ما بين الحين والآخر في عدد من جبهات القتال شرق محافظة البيضاء.

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