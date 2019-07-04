مقاتلات التحالف تشن 6 غارات على مواقع للمليشيا في حجة واب

شنت مقاتلات التحالف العربي 4 غارات جوية اليوم الخميس، على مواقع مليشيات الحوثي في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة، وغارتين على عدد من مواقعهم في محافظة إب.

وكانت مقاتلات التحالف قد جددت أمس الأربعاء قصفها على مواقع لمليشيات الحوثي بمعسكر الحمزة، في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرق مدينة إب.

وبحسب مصادر محلية فإن طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية بعد يوم واحد من شنه 11 غارة جوية، في الوقت الذي تحدث سكان محليون عن سماع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مخازن السلاح في المعسكر.

ويخضع معسكر "الحمزة" لمليشيا الحوثي منذ سيطرتهم على محافظة إب في أكتوبر من العام 2014م وفيه تقيم المليشيا دورات تدريبية عسكرية لمقاتليها وتتخذ منه مقرا لإرسال تعزيزاتها إلى جبهات القتال في محافظة الضالع جنوب اليمن.

