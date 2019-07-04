مسيرات حاشدة في سقطرى تطالب برحيل المحافظ (صور)

خرج الآلاف من أبناء محافظة سقطرى اليوم الخميس في مسيرات حاشدة هي الرابعة على التوالي في غضون أسبوعين، مجددين مطالبهم برحيل المحافظ رمزي محروس .

كما ندد المتظاهرون بقيام السلطة الإخوانية بتهريب من قام بإطلاق النار على قائد الحزام الأمني إلى خارج الجزيرة، بدلا من تقديمه للقضاء.