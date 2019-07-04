أبرز التغريدات تحت وسم #هروب_المليشيا_من_اليمن

اجتاح تويتر اليوم الخميس هاشتاق #هروب_المليشيا_من_اليمن ، حيث غرد العديد من نشطاء تويتر تحت هذا الوسم.

ورصد "الخليج 365" ابرز التغريدات وهنا يعيد نشرها:



محمد دوجان

على مدى سنوات ومنذُ تأسيس هذه البلاد

لم تقتصر المملكة العربية السعودية يوم واحد في تقديم الخدمات لأي دولة إسلامية أو عربية أو خليجية ، ولن ينسى أهل اليمن ماقمت به المملكة من خدمات جليله حتى طهرت أرضهم من رجس #إيران وأشكالها والحوثه الصاغرين..



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د.نايف@Milanoooooo #هروب_المليشيا_من_اليمن حرب اليمن في اطراف كثيره مستفيده منها ولاراح يسمحون انها توقف لدرجة وصلت انهم يدعمون الحوثي !! نسأل الله ان تنتهي هذي الحرب بأفضل نتيجه ممكنه للسعودية.



Jaber Altalidi

@Aa0533910310 #هروب_المليشيا_من_اليمن أين هم قبائل اليمن القبائل العريقة العزيزة الكريمة الشجاعة ،

الشأن شأنهم لَوِ اجتمعوا واتفقوا ووحّدُوا صفَّهم وكلمتهم وطردوا جميع التنظيمات الإرهابية التي دمّرت بلدهم وقتلت الأبرياء وعاثت الفساد

في أرض الخير والحضارة والسعادة. Advertisements

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