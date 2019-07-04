محافظ الحديدة يطلع على سير امتحانات الشهادة العامة في مديرية الخوخة

اطلع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، على سير عملية إمتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي 2018-2019م، في عدد من مدارس مديرية الخوخة في الحديدة.

وأشاد المحافظ طاهر، بالجهود المبذولة لانجاح سير عملية الإمتحانات لطلاب المديرية، وكذا الطلبة النازحين .. داعياً إياهم للتغلب على كل الظروف التي تعترض مشوارهم التعليمي والعلمي.

ونوه بأن تهامة اليوم لن تقبل بغير الإبداع والنجاح وفاءً لكل التضحيات التي قدمها التهاميون من أجل الوصول إلى وطن يسوده النظام والقانون الذي يعد التعليم أساسه الأول.