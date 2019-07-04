مصدر بانتقالي عدن يستنكر بيانا منسوبا لنقابة الصحفيين بالعاصمة

استغرب مصدر مسؤول في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن ، المغالطات التي وردت في سياق بيان صادر عما يسمى بنقابة الصحفيين اليمنيين تضمن اتهاماً للمجلس باقتحام مبنى وكالة الانباء اليمنية سبأ ومنع موظفيها من مزاولة أعمالهم.
وأوضح المصدر ان المجلس ليس طرفاً فيما حدث اليوم،في مقر الوكالة وانه بعد عملية تواصل تبيّن ان قيادة الوكالة مارست عملية استفزاز غير مبررة ، تمثلت برفع لوحة كبيرة رسم عليها علم وشعار دولة الاحتلال الذي تم انزاله بدماء وتضحيات جنوبية غالية مادفع بشباب غاضب ، إلى إنزال هذه اللوحة .
واكد المصدر انه تحصل على معلومات دقيقة تفيد يأن الشباب اكتفوا بانزال اللوحة ، دون ان يتعرضوا لاحد على الإطلاق على عكس ماجاء في البيان المتحامل الذي يبدو ان هدفه فقط كان الاساءة للمجلس وهو أمر غير مقبول.
واستهجن المصدر تغاضي النقابة عن الاستفزازات التي قامت بها قيادة الوكالة لشعب الجنوب واستهتارها بدماء الشهداء برفعها للوحة والعلم وهي تعلم ان ذلك لا يقبل به أي جنوبي حر ومسارعتها لاتهام المجلس بما لايليق من اتهامات غير مدعومة بأي دليل، في موالاة مستهجنة لمؤسسات نظام الاحتلال اليمني ودعم لأحلامها المستحيلة في العودة الى الجنوب .
ودعا المصدر نقابة الصحفيين وقيادة الوكالة إلى احترام وجودها في مؤسسات واصول جنوبية ، وعدم ممارسة أي أنشطة سياسية تستهدف التشهير بقيادة شعب الجنوب،وعدم استفزاز الشارع الجنوبي الذي قدم تضحيات غالية في سبيل استعادة دولته ومؤسساتها.
وخاطب المصدر قيادة النقابة والوكالة بأن عليها ان تدرك ان هذه المؤسسات جنوبية ومن أملاك شعب الجنوب ووجدت لخدمته وليس الاضرار بمصالحه في مقابل خدمة مشاريع اعادة انتاج الاحتلال ولو بصورة ناعمة.
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