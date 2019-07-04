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حزب الإخوان في اليمن يغتال قيادياً جنوبياً في شبوة

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اغتال مسلحون من مليشيا الإخوان المسلمين التي تمولها قطر في اليمن، قيادياً في المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء، بعد أيام من تهديد الإخوان بتصفية من وصفتهم بـ"عملاء التحالف العربي".

وقالت مصادر أمنية محلية لـ24، إن "مسلحين يعتقد أنهم من قوة ميليشاوية من تنظيم إخوان اليمن، اغتالوا القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي حسين خميس".

وقالت مصادر إعلامية في شبوة "إن اغتيال حسين حميس جاء بعد حملات إعلامية ممنهجة، شنها تنظيم الإخوان ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، ما يرجح إطلاق موجة تصفيات واسعة، كما أعلنتها فصائل مسلحة منذ أيام في محافظة البيضاء، وأكدت أنها ستستهدف كل من يعمل مع التحالف العربي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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