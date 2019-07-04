مناقشة مشكلات المستثمرين والأهالي في مناطق امتياز الرمال وخام البازلت ببروم ميفع

شهدت محافظة حضرموت، زيارة هامة قام به المهندس صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت برفقة مدير أمن مديرية بروم ميفع الرائد عوض بايوسف المحمدي إلى موقعي امتياز خام الرمال وخام البازلت بمنطقة ميفع.

جاءت الزيارة تلبية لمطالب المواطنين، بمناطق الامتياز لمناقشة وحل الإشكاليات القائمة بين المستثمرين وأهالي المنطقة بمنطقتي ردفان والحارة - ميفع مديرية بروم ميفع محافظة حضرموت.

وتم خلال الزيارة، الاستماع لكافة الأطراف والاشكاليات والمعوقات التي صادفت تنفيذ المشاريع الاستثمارية التعدينية بمنطقتي رفان والحارة.

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وخلال الزيارة،أكد المهندس صلاح بابحير بشفافية تامة للمواطنين مميزات هذه الاتفاقيات التعدينية ومردودها الاقتصادي والاجتماعي لكل من مناطق الامتياز و المحافظة والوطن عامة .

كما أشار إلى بنود اتفاقية تنمية المجتمع المحلي لمنطقة الامتياز، بأنها تدخل ضمن بنود اتفاقية التعدين، موضحا أن المردود الإيجابي من تنفيذها ضمن البنية التحتية لمنطقة الامتياز وإلحاق ابناء المنطقة ضمن طاقم العمل حسب قوانين الشؤون الاجتماعية والعمل وقانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010م و لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م .

وخلال اللقاء أبدى المواطنون، ارتياحهم لتفهم القوانين و اتقاقية تنمية المجتمع المحلي وترحيبهم بالاستثمار المعدني بمناطقهم مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة و المحافظة عامة، وابدوا استعداهم لتسهيل سير عملية الاستثمار بمناطقهم.