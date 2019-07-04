اعتماد 50 ألف دولار للمرحلة الأولى من مشروع ترميم المتحف الوطني بتعز

اعتمد الصندوق العالمي للحفاظ على المعالم الآثرية 50 ألف دولار للمرحلة الأولى من مشروع ترميم المتحف الوطني، بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

حيث، جرى اليوم بتعز، تدشين المرحلة الأولى، من المشروع، والذي يأتي بدعم من الصندوق العالمي للحفاظ على المعالم الأثرية عبر المجلس البريطاني.

ونوه، وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الثقافة، وهيئة الآثار والمتاحف؛ لإعادة ترميم المتحف الوطني وإصلاح الأضرار التي تعرض لها المتحف جراء القصف الممنهج لمليشيات الحوثي الانقلابية.

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ووفقا لوكالة سبأ، فقد لفت المخلافي، إلى "أن هناك مراحل أخرى لعملية الترميم، واستعادة الدور الثقافي والتاريخي للمتحف، وفتحه أمام الزوار.

من جهته، أشار مدير المتحف الوطني رمزي الدميني الى إن الصندوق العالمي للحفاظ على المعالم الأثرية اعتمد 50 الف دولار للمرحلة الاولى و20 الف دولار لترميم قبة الحسينية، يليه مراحل أخرى ضمن خطة الصندوق للعام 2020.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن إعادة ترميم المتحف الوطني بالكامل وجامع المظفر والمعتبية وسيتم إعادة كافة القطع الأثرية والمخطوطات إلى المتحف الوطني.