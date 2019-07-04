شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من منظمة الطفولة يونيسف .. اختتام الدورة التدريبية الخاصة بالاعلاميين بتعز حول منهجية تغيير السلوك تجاه المجتمعات المتضررة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز. . وفاء المطري

اختتمت الًيَوُمًِ في مدينة تعز الورشة التدريبية الخاصة ببناء قدرات الإعلاميين حول منهجية تغيير السلوك وتعزيز الممارسات الاساسية للاسرة والمسؤلية عن المجتمعات المتضررة بمشاركة (20) إعلامي وإعلاميه من مراسلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءه والتي نفذها مكتب الشوؤن الاجتماعية والعمل بالمحافظة بتمويل ودعم مــِْن منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف .

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وبذلك اكد أ. فؤاد المخلافي نائب مدير عام مكتب الشوون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ان المكتب نفذ هذه الدورة واستهدف الإعلاميين لكونهم الفئة الاكثر تاثيراً في المجتمع والذين يعول عليهم في توجيه وارشاد ابناء المجتمع ونقل معاناتهم والتخفيف منها في الوضع الذي تمر به المحافظة واليمن ككل ، مشيداً بدور منظمة اليونيسف في دعم العديد من البرامج الهادفة لمساندة المجتمعات المتضررة وتحقيق الاستجابة الانسانية لـٍهآ وبالاخص في محافظة تعز .

من جانبه اوضح د. وليد الوتيري مدرب الدورة ان الدورة التدريبية تأتي في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف في إشراك افراد المجتمع والجهات الفاعله فيه في عملية تغيير وتعزيز السلوكيات والممارسات الاساسية للاسرة #C4D والمسؤلية تجاه المجتمعات المتضررة #AAP والتي سيكون للاعلاميين العاملين في العديد من المؤسسات والجهات الاعلامية المرئية والمسموعه والمقروءه دور هام في المساهمه في نشرها لخدمة افراد المجتمع وتحسين جودة البرامج والمشاريع المنفذه من خلال اشراك المجتمعات المتضرره في تحديد اولويات الاعمال الانسانية و التخطيط والتقييم لها والعمل على الاستفاده من الية المقترحات والشكاوى لتحسين جوده الخدمات الانسانية والبرامج المنفذه ، مشدداً علـّۓ ضرورة استشعار المسوؤلية الملقاة علـّۓ عاتق الإعلاميين في تسليط الضوء على كافة القضايا والسلوكيات الخاطئة التي يمارسها المجتمع وبالاخص في الجانب الصحي ومناصرة القضايا الانسانية للمجتمع كلاً في خلال قناة الاتصال التي يعمل فيها بهدف النهوض بالمجتمع في تعز والتخفيف من معاناته في ظل ظروف الحرب والصراع التي تمر بها البلاد .