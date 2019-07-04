شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي أمريكي رفيع يقدم دليل قاطع عن اجندة الامارات في اليمن وماذا اخبره سياسي اماراتي كبير ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس معهد الشرق الأوسط والسفير الأمريكي السابق جيرالد فايرستين، إنه شاهد أعلام الجنوب في مدينة عدن حينما زار المدينة الى جانب شهداء المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار فايرستين أنه التقى مسؤول إماراتي "رفيع" امتدح الفصائل الجنوبية وقال انهم حلفاء.

جاء ذلك في مقال للسفير الأمريكي السابق في مقال رأي نشر على موقع معهد الشرق الأوسط.

وكان السفير الأمريكي السابق لليمن، ووفد المجلس الأطلنطي، التقوا خلال زيارتهم في منتصف يونيو لعدن، بقيادة الانتقالي الجنوبي.