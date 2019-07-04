شكرا لقرائتكم خبر عن انتقام سعودي مرعب ... وقناة المسيرة توقف بثها وتبث هذا الخبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي، معسكر الحمزة في محافظة إب، (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الحمزة في مديرية السبرة، شرق إب، بأكثر من خمس غارات جوية، فيما قالت قناة المسيرة إن الغارات استهدفت منفذ الجمارك القريب من المعسكر.

وأفادت المصادر بأن انفجارات كبيرة سُمع دويها من المعسكر بعد الغارات، مرجحة أن تكون لمخازن ذخيرة.

Advertisements

يأتي ذلك بعد تعرض مطار ”أبها“ لهجوم حوثي بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 8 سعوديين وهندي واحد إصابات متوسطة، وذلك بعد سقوط الطائرة الحوثية بالمواقف الخارجية للمطار.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه ”عند الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من فجر اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.

ويعتبر معسكر الحمزة من أهم معسكرات الحوثيين التدريبية لقربه من محافظات الصراع المسلح.

