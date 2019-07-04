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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل بالفيديو : جيش الاحتلال يستخدم القوة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .. والحياة تتحول إلى جحيم (شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع الهدهد اونلاين على مقطع فيديو عاجل في شبكات التواصل في حسابات شهيرة قبل قليل ويوضح المقطع قمع المتظاهرين اليهود من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة
وقالت مصادر إعلامية فلسطينية رصدها الهدهد اونلاين ان هناك عشرات الإصابات وإحراق أكثر من ١٠٠ سيارة وإغلاق الطرقات وتحولت الحياة إلى جحيم بحسب وسائل الإعلام.
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عاجل : جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .— الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 4, 2019
هذه #إسرائيل الديمقراطية ,, #الهدهد_اونلاين pic.twitter.com/JsgIgzI4Sm
الهدهد اونلاين@alhudhudonline
عاجل : جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .
هذه #إسرائيل الديمقراطية ,, #الهدهد_اونلاين
عاجل : جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .— الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 4, 2019
هذه #إسرائيل الديمقراطية ,, #الهدهد_اونلاين pic.twitter.com/JsgIgzI4Sm
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عاجل : جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .— الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 4, 2019
هذه #إسرائيل الديمقراطية ,, #الهدهد_اونلاين pic.twitter.com/JsgIgzI4Sm
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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل بالفيديو : جيش الاحتلال يستخدم القوة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .. والحياة تتحول إلى جحيم (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.