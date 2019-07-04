شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل بالفيديو : جيش الاحتلال يستخدم القوة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .. والحياة تتحول إلى جحيم (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع الهدهد اونلاين على مقطع فيديو عاجل في شبكات التواصل في حسابات شهيرة قبل قليل ويوضح المقطع قمع المتظاهرين اليهود من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية رصدها الهدهد اونلاين ان هناك عشرات الإصابات وإحراق أكثر من ١٠٠ سيارة وإغلاق الطرقات وتحولت الحياة إلى جحيم بحسب وسائل الإعلام.

عاجل : جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .



هذه #إسرائيل الديمقراطية ,, #الهدهد_اونلاين pic.twitter.com/JsgIgzI4Sm — الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 4, 2019

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الهدهد اونلاين@alhudhudonline

عاجل : جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .

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هذه #إسرائيل الديمقراطية ,, #الهدهد_اونلاين

عاجل : جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .



هذه #إسرائيل الديمقراطية ,, #الهدهد_اونلاين pic.twitter.com/JsgIgzI4Sm — الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 4, 2019

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عاجل : جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين اليهود وسط تل أبيب المحتلة .



هذه #إسرائيل الديمقراطية ,, #الهدهد_اونلاين pic.twitter.com/JsgIgzI4Sm — الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 4, 2019

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