شكرا لقرائتكم خبر عن قوات عسكرية ضخمة لدولة خليجية تخلف القوات الإماراتية في اليمن .. والسعودية ترحب بذلك ( شاهد اسم الدولة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري يمني رفيع عن الأماكن التي سحبت القوات الإماراتية وحداتها منها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ ” المشهد اليمني” إن وحدات إماراتية غادرت معسكر تابع للتحالف في محافظة مأرب تتواجد فيه إلى جانب وحدات من القوات السعودية قوات بديلة من الجنود البحرينيين.

وأضاف المصدر” أن قوات إماراتية أخرى غادرت معسكر تدريبي بين مديريتي الخوخة والمخاء في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة بشكل تدريجي وإحلال قوات سودانية وأخرى من الجيش والمقاومة اليمنية.







وأوضح المصدر” أن هيئة الأركان اليمنية تعمل حالياً على دمج وحدات عسكرية يمنية كانت تشرف على تدريبها القوات الإماراتية ضمن كشوفات ومعسكرات وزارة الدفاع الرسمية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر عسكري إماراتي رفيع تأكيده على نية بلاده سحب قواتها بشكل تدريجي من اليمن تزامناً مع توتر الوضع في مياه الخليج، إثر مهاجمة قوات إيرانية ناقلات نفطية في ممرات مضيق هرمز وخليج عمان.