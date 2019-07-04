شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..مفااجأة من العيار الثقيل ...السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان يطرد الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام من الاراضي العمانية..والسبب خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر سياسية خليجية رفيعة ان يقوم السلطان قابوس بن سعيد بطرد الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبد السلام من الاراضي العمانية بعد الحديث الذي ادلى به الاخير ووصف السلطنة بانها نظام متصهين يوالي دولة اسرائيل.

وكان "محمد عبدالسلام " الناطق الرسمي لمليشيات الحوثي قد ‫هاجم سلطنة عمان واعتبرها من الانظمة العربية "المتصهينة" .

‫وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا يتماشى مع خطوات التطبيع من قبل الأنظمة "المتصهينة" التي أغرت العدو لمواصلة تهديد أمن سوريا والمنطقة في إشارة منه لسلطنة عمان التي تستضيفه مع العشرات من القيادات الحوثية.

‫وأكد مراقبون بأن قيادات مليشيا الحوثي تجنبت الإشارة إلى سلطنة عمان أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مسقط نهاية العام الفائت لكن عبدالسلام اليوم أوضح حقيقة موقف المليشيات الحوثية من السلطنة.

‫وكان نتنياهو زار سلطنة عمان، أواخر العام الماضي، في زيارة هي الأولى لزعيم إسرائيلي بهذا المستوى منذ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في 1994، وشمعون بيريز في 1996، عندما كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووقع الجانبان اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية.