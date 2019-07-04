شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم ينبش أسرار العلاقة الزوجية بين أمريكا وإيران .. ويميط اللثام عن تفاصيل أكبر خيانة تجري الآن في الخليج لضرب المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غالبا ما يصف مراقبون، العلاقة بين إيران وأمريكا كـ "زواج المتعة" االمنصوص في مؤلفات المرجعيات الشيعية.

فمنذ سنوات، تتبادل تخوض أمريكا مع إيران حرب تصريحات إعلامية شعواء في الظاهر، لكن الود بين الطرفين مملوء بالسمن والعسل، كما يقال.

وحول المعركة الأخيرة بين أمريكا وإيران، عبر الإعلامي السوري فيصل القاسم عن سخريته من الخطاب الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "ترامب للايرانين: خذوا الشرق الأوسط كله.احتلوا العواصم العربية الواحدة تلو الأخرى ، ولا مانع أن ترهبوا حلفاءنا في الخليج لكن رجاء ممنوع أن تمتلكوا مشروعاً نووياً أو صاروخياً يهدد إسرائيل".

وأضاف: "ليه كل الطمع دا يا إيران..ليه عاوزه النووي إذا باستطاعتك تكوشي على المنطقة كلها بمباركة إسرائيلية؟".

وكان الرئيس الأمريكي قد تسامح مع إيران في إسقاطها لطائرة أمريكية في مضيق هرمز ، مؤكدًا استعداده للتفاوض معها بدون شروط مسبقة.