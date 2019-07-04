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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:بعد انسحابها من مأرب ..القوات الامارتية تخرس صوت الشرعية نهائيا وتوجه للرئيس هادي والجنرال الأحمر ضربة قاضية في قلب العاصمة المؤقتة عدن ( صورة مؤلمة ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دانت نقابة الصحفيين اليمنيين اقتحام مجاميع مسلحة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مبنى وكالة "سبأ" في عدن.
وقالت النقابة في بيان لها إن المسلحين منعوا العاملين والصحفيين من مزاولة أعمالهم والإعتداء على بعضهم.
وأشار البيان إلى أن المسلحين قاموا بتكسير اللوحة المعدنية الخاصة بإسم الوكالة وكتبوا على الجدران تحذيرات بعدم فتح المبنى مجددا. كما اعتبرت النقابة تصرفات المجاميع التابعة للانتقالي بالغير مسؤولة ومعادية لحرية الرأي والتعبير.
وحملت النقابة المجلس الانتقالي كافة المسؤولية عن هذه التصرفات التي عدها توجه خطير تجاه الحريات.
ودعت السلطات الأمنية في عدن إلى إيقاف هذه الممارسات القمعية وتوفير الحماية لمبنى الوكالة وللزملاء الصحفيين والعاملين فيها ومعاقبة المعتدين.
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