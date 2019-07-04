شاهد... شاب جزائري ينقذ طفلة سقطت من نافذة منزلها بإسطنبول (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - شاشة نيوز - أنقذ شاب جزائري طفلة سقطت من نافذة منزلها، في حي الفاتح، بمدينة إسطنبول التركية، في الوقت المناسب وحال دون تعرضها للضرر.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطعا مصورا للحادثة، والتي يظهر فيها ملاحظة الشاب لأمر غريب، عند نافذة إحدى الشقق في الحي أثناء سيره.
واقترب الشاب من المنزل الذي تدلت الطفلة من نافذته، وراقبها حتى سقطت، وقام بالتقاطها في الوقت المناسب، وأنقذها من موت محقق.
والشاب الجزائري يدعى فوزي ضباط، ويبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل في ورشة للإطارات في الحي ذاته، أما الطفلة فتدعى ضحى وهي سورية الجنسية، وغافلت والدتها خلال عملها في المطبخ، وصعدت إلى النافذة وقفزت منها.
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