شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة صادمة.. أم تقتل طفلتيها "والسبب غير متوقع" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ، عن جريمة قتل صادمة لطفلتين على يد أمهما بسبب “عرقلة أسلوب حياتها ” وفقاً لإعترافها . وتفصيلاً فقد أقدمت “عارضة أزياء ” على قتل إبنتيها “ثلاث سنوات ، وعام ونصف ” ، دونما ندم أو حزن لفقدهما . وكشفت تحريات الأدلة الجنائية عن بحث الأم على الإنترنت عن طريقة لقتل طفلتيها دون آثار قبل يوم واحد من وقوع الجريمة ، ومن ثم ثبتت إدانتها بخنقها لهما ، لتواجه محاكمة القضاء .

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