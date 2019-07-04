شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ وغير مسبوق للريال اليمني يرعب جميع الصرافيين.. وهذا هو السعر مساء اليوم الأربعاء..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهيار غير مسبوق للريال اليمني امام العملات الأجنبية.. وهذا هو السعر الذي وصل إليه الدولار والريال السعودي ساء اليوم الأربعاء..! أسعار شراء -صرف- وبيع أهم العملات الأجنبية؛ اليوم، مُقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019م.

الدولار الأمريكي "الشراء = 571 / البيع = 575". Advertisements الريال السعودي "الشراء = 152 / البيع = 153". الدرهم الإماراتي"الشراء = 155,5 / البيع = 156,5". الجنية المصري "الشراء = 34.3 / البيع = 34,5".

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