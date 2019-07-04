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عدن - ياسمين التهامي - بالوثيقة.. الحكومة الشرعية تلغي إعتماد بيانات المركبات المجمركة من قبل الحوثيين..! – (الوثيقة بالداخل)
أصدرت مصلحة الجمارك في العاصمة عدن، قرارا بإلغاء اعتماد أي بيانات للمركبات التي تقوم مليشيات الحوثي الإنقلابية بترسيمها في المناطق التي تسيطر عليها ، بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة.
وشدد قرار مصلحة الجمارك بعدم إعتماد أي بيانات للسيارات التي يتم الترسيم عليها في المناطق الخاضعة للحوثيين والتي تم دخولها البلاد تحت نظام المرور الدولي للسيارات المعروف بالتربتك.
وأنشئت مليشيا الحوثي منافذ لجمركة السيارات والبضائع في مناطق سيطرتها.
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