شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأجهزة الأمنية في صنعاء تعلن القبض على المرافق الشخصي لـ”محمد علي الحوثي” لهذا السبب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم القاء القبض على المدعو “عبده محمد جابر الهمداني”، أحد المطلوبين امنياً على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم نصب واحتيال في أمانة العاصمة.

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وقال مصدر امني، في تصريح لمركز الإعلام الأمني، أنه وبموجب أوامر قهرية صادرة من نيابة استئناف شمال الأمانة، تم القبض على المدعو “عبده الهمداني”، وذلك لقيامه بانتحال شخصية مرافق عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي، وممارسة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين .

وأشار المصدر، إلى أنه تمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية، لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل مرتكبي الجرائم ، لاسيما الذين ينتحلون صفة رجال الأمن والجيش واللجان ، لممارسة الأعمال الإجرامية ، واصفة هذا الفعل بالجريمة المركبة .